6 NAMIRNICA ZA NAJAČI IMUNITET OVE JESENI: Sve su dar iz prirode, a dve stižu pravo iz šume

U jesen stižu darovi iz prirode, ovih 6 namirnica najbolje bustuju imunitet u jesen, a 2 stižu iz šume.

U jesen, kada vreme postaje promenljivo, posebno je važno podržati odbrambene snage vašeg tela. Mnoge prirodne namirnice sadrže supstance koje mogu prirodno ojačati imunitet i zaštititi telo tokom sezone prehlada.

Ovo je 6 darova prirode koji vam mogu pomoći da bustujete imunitet ove jeseni.

1. Šipak

Šipak je jedan od najmoćnijih prirodnih izvora vitamina C, koji jača imunosistem, pomaže telu u borbi protiv virusa i umora. Najbolje je kuvati šipak u toploj, a ne vrućoj vodi kako bi se sačuvala maksimalna količina hranljivih materija. Takođe možete praviti sirupe i džemove od njih ili dodati sušeno bobice u musli – odličan način da se štitite tokom hladne sezone.

2. Đumbir

Đumbir ne samo da greje već i stimuliše cirkulaciju, pomažući telu da se brže nosi sa upalnim procesima. Preporučuje se konzumiranje pri prvim znacima prehlade ili hipotermije. Klasična kombinacija je čaj sa limunom i medom, ali đumbir je takođe divan dodatak supama, sosovima i pecivima. Da biste sačuvali njegova korisna svojstva, možete izrendati svež koren i zamrznuti ga u malim porcijama.

3. Kurkuma

Ovaj zlatni začin istočnog porekla jača imunitet zahvaljujući kurkuminu, supstanci sa snažnim antioksidativnim svojstvima. Da biste poboljšali apsorpciju kurkumina, kombinujte kurkumu sa crnim biberom. Možete da dodati i u supe i popularno zlatno mleko – napitak napravljen od mleka biljnog porekla, meda i prstohvata začina, savršen za hladne jesenje večeri.

4. Ehinacea

Ehinacea je jedna od najpoznatijih biljaka za snaženje imuniteta. Koristi se u obliku čajeva, ekstrakata i suplemenata. Pomaže telu da aktivno proizvodi imune ćelije i brže se oporavi od virusnih infekcija u jesen i zimu.

5. Crna zova

Crne bobice zove su bogate antocijaninima i flavonoidima, koji imaju značajna antioksidativna i antiinflamatorna svojstva. Sirup ili čaj od zove pomaže u jačanju imuniteta i bržem oporavku od prehlade, ali i za prevenciju.

6. Ženšen

Ženšen je poznat kao adaptogen - biljka koja pomaže telu da se nosi sa stresom i umorom. NJegovi aktivni sastojci podržavaju imuni sistem, povećavajući izdržljivost i otpornost tela. U jesen, kada stres i nedostatak sunca mogu smanjiti vitalnost, ženšen pomaže u održavanju energije i unutrašnje ravnoteže.

(Sensa)

BONUS VIDEO: