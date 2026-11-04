ŠTA JE LISICA FRIZURA? Izdužuje lice i čini da izgledate mršavije

Lisica frizura sve je zanimljivija ženama koje žele da osveže izgled bez drastičnog skraćivanja kose.

Ovaj način šišanja, poznat i kao „Fox cut“, zasniva se na stepenastim slojevima koji se postepeno izdužuju prema krajevima i stvaraju siluetu nalik lisičjem repu. Posebno je zanimljiv ženama sa okruglim licem jer pravilno raspoređeni pramenovi mogu vizuelno da izduže crte i učine da lice deluje uže.

Za razliku od klasičnog ravnog šišanja, kod lisica frizure kosa dobija više pokreta, a pramenovi oko lica imaju važnu ulogu. Oni padaju uz obraze i obrazuju vertikalne linije koje vizuelno izdužuju lice. Zbog toga je ovo šišanje zanimljiv izbor za žene koje žele da ublaže utisak punoće u predelu obraza i naglase jagodice.

Posebno lepo izgleda na srednje dugoj i dugoj kosi, jer slojevi dolaze do izražaja, a krajevi dobijaju karakterističan oblik slova V. Ipak, frizer može da prilagodi dužinu i raspored stepenova tako da frizura odgovara i ženama koje ne žele da se odreknu svoje dužine.

Kome najbolje pristaje lisica frizura?

Okruglo lice – Ovo je jedan od oblika lica na kojima lisica frizura može posebno lepo da izgleda. Duži pramenovi uz obraze stvaraju vertikalni efekat i vizuelno izdužuju lice. Najbolje je da najkraći slojevi ne završavaju tačno u visini najšireg dela obraza.

Ovalno lice – Žene sa ovalnim licem mogu da eksperimentišu sa različitim dužinama slojeva. I duži pramenovi oko lica i izraženiji stepenovi mogu lepo da naglase prirodne proporcije.

Četvrtasto lice – Mekani slojevi koji uokviruju lice ublažavaju izraženu vilicu i daju kosi lepršaviji izgled. Posebno lepo izgledaju blago uvijeni krajevi.

Srcoliko lice – Duži pramenovi koji padaju oko brade mogu da stvore ravnotežu između šireg čela i uže donje polovine lica.

Kako se stilizuje lisica frizura?

Jedna od prednosti ovog šišanja jeste što ne zahteva komplikovano stilizovanje. Dovoljno je da kosu prosušite fenom, a zatim okruglom četkom blago oblikujete pramenove oko lica i krajeve. Ako želite izraženiji efekat, možete koristiti velike viklere ili figaro kako biste dobili ležerne talase.

Za dodatni volumen nanesite malo pene za kosu na koren, a na krajeve nekoliko kapi seruma kako bi izgledali zaglađeno i negovano.

Lisica frizura posebno je zanimljiva ženama koje žele promenu, ali ne žele da izgube dužinu kose. Uz dobro raspoređene slojeve, kosa dobija oblik, pokret i punoću, dok pramenovi oko lica stvaraju efekat koji može da učini da celokupan izgled deluje izduženije i skladnije.

(Sensa)