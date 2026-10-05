5 JESENJIH NAMIRNICA KOJE POMAŽU KOD MRŠAVLJENJA: Imaju malo kalorija, a i te kako su zdrave

Poboljšavaju zdravlje i postaju vaši saveznici u borbi sa prekomernom kilažom.

Evo jesenjih namirnica koje možete dodati svojoj ishrani da biste smršali i zdravo se hranili tokom hladne sezone koja je pred nama.

Jabuke

Niskokalorične, ali bogate vlaknima, jabuke imaju samo 95 kalorija i 4 grama vlakana po obroku. U nedavnoj studiji Univerziteta Florida, sušene jabuke pomogle su pacijentima da smršaju. Žene koje su godinu dana konzumirale šolju suvih jabuka izgubile su težinu i snizile holesterol. Istraživači veruju da antioksidanti i pektin - vrsta vlakana - mogu biti odgovorni za višestruke koristi jabuka, a sveže jabuke su još efikasnije.

Bundeva

Probajte bundevu, čija vam šolja daje 214% dnevne količine vitamina A i 1/3 vitamina C koji vam je potreban. Bundeva ima samo 80 kalorija po šolji, dok ista količina jesenjeg slatkog krompira ima 180 kalorija.

Brokoli

Šolja brokolija ima 31 kaloriju i 2,4 grama vlakana, pa ste siti sa što manje kalorija. Na kraju krajeva, istraživanja su pokazala da upotreba povrća, poput brokolija, u jelima poput testenina pomaže u unošenju manje kalorija.

Kelj

Kao i brokoli ili kupus, kelj je bogat vitaminom A i vlaknima, a istovremeno čisti telo od toksina. Sa samo 110 kalorija, čips od kelja vam daje 6 grama vlakana i odličan je međuobrok.

Kupus

Sa samo 17 kalorija po šolji, kupus, posebno omiljeni ljubičasti kupus, čini svaku salatu zanimljivijom i daje boju, a istraživanja su pokazala da pomaže u borbi protiv tumora na dojkama, crevima i plućima

(Ženski magazin)

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